Epic Games Store svela i prossimi giochi gratis

Epic Games Store ha presentato i nuovi giochi gratis che gli utenti potranno riscattare nel giro di una settimana.

La selezione prevede come di consueto una selezione di un minimo di due titoli per PC, che saranno disponibili dal 16 ottobre alle ore 17:00.

Le scelte di questa settimana, intanto, permettono fin da subito di riscattare e scaricare Abzu e Rising Storm 2: Vietnam senza alcun costo.

I due giochi in arrivo tra sette giorni sono:

Kingdom New Lands

Amnesia: A Machine for Pigs

Per Amnesia: A Machine for Pigs si tratta di un ritorno, dal momento che l’horror era già stato incluso nei giveaway dello scorso aprile.

La mossa è dovuta all’imminente lancio di Amnesia: Rebirth, il nuovo capitolo della serie, che sarà disponibile dal 20 ottobre su PC e PS4.

Non è detto, comunque, che la selezione non si espanda il giorno stesso del lancio, come capita spesso, con altri giochi.

Per cui, è il caso di tenere gli occhi puntati su Epic Games Store, e naturalmente sulle pagine di Spaziogames, per tutti gli aggiornamenti.