Epic Donald è il titolo del gioco Disney cancellato (e sarebbe stato bellissimo)

Disney non è mai stata estranea al mondo dei videogiochi nel corso degli anni, da grandi classici immortali come The Magical Quest fino a Kingdom Hearts.

Proprio la saga Square Enix (che trovate in offerta su Amazon) ha permesso a Paperino & Co. di tornare sulla cresta dell’onda tra i gamer di tutto il mondo.

Proprio Donald Duck è stato spesso sotto i riflettori, sia in titoli a 16-bit che che proprio nella serie di giochi di ruolo d’azione di Square (in vista del quarto capitolo).

Uno dei giochi Disney più sfortunati e con protagonista Topolino è Epic Mickey, progettato dal creatore di Deus Ex Warren Spector. A quanto pare, come riportato anche da Nintendo Life, era in lavorazione un nuovo capitolo con Paperino al centro della vicenda: Epic Donald.

Epic Mickey, sviluppato da Junction Point ha avuto due seguiti: Epic Mickey 2: The Power of Two e lo spin-off per 3DS Epic Mickey: Power of Illusion.

C’era però un altro gioco della serie in fase di sviluppo, purtroppo cancellato, che avrebbe avuto come protagonista l’irascibile papero amato da tutti.

Nel corso degli anni sono emerse anche concept art del gioco (visionabili poco sopra e sotto), sebbene ora lo YouTuber Slope’s Game Room ha pubblicato una breve clip del gioco, inviata da un anonimo spettatore dello show.

Il filmato inizia attorno al minuto 18:40 e mostra Paperino e Topolino al centro di quello che sembra una sorta caveau.

Un’altra clip mostra i due personaggi che corrono, con Paperino coperto da uno scudo verde luminoso. È la prima volta che vediamo il gioco in movimento, tanto che è impossibile non immaginarlo come un ottimo sequel/spin-off della serie Epic Mickey.

Poco sotto, il filmato di Slope’s Game Room.

Secondo quanto riferito, questo spin-off doveva essere basato sulla licenza di DuckTales e, a quanto pare, molti membri della famiglia di Paperino avrebbero fatto la loro comparsa (sì, magari anche Paperon de’ Paperoni).

Restando in tema, secondo le informazioni svelate dagli autori durante la sessione Q&A per il 20esimo anniversario, Kingdom Hearts 4 sarà realizzato interamente con Unreal Engine 5: il comparto tecnico sarà dunque decisamente next-gen.