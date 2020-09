Eneba: tante nuove offerte su giochi PC, PS4 e Xbox

Lo store Eneba è sicuramente il luogo ideale dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e piattaforma PC. Proprio per questa ragione abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente speciali su un gran numero di prodotti proposti a prezzi davvero molto bassi. Ovviamente, tutte le chiavi e i codici riscattabili sono originali (e assolutamente sicure), oltre al fatto che ogni acquisto sarà fornito all’acquirente quasi immediatamente, senza lunghe attese o procedure difficoltose.

Partiamo con la chiave Steam di Crusader Kings III, proposto a soli 31,08 € contro i 49,99 € del costo di listino. Si tratta infatti del sequel di uno dei giochi di strategia più popolari di sempre, sviluppato dai talentuosi ragazzi di Paradox Development Studio. Proseguiamo con l’abbonamento annuale per PlayStation Plus (ITA), proposto al costo di soli 39,39 € contro i 59,99 € del prezzo originale (per uno sconto effettivo del 34%). Anche il prossimo e attesissimo Mafia Definitive Edition è offerto a un preordine davvero conveniente, ossia a soli 35,76 €.

Le offerte continuano con l’abbonamento 3 mesi per Xbox Games Pass, offerto a soli 22,07 € contro i 38,99 € del prezzo originale (per uno sconto reale del 43%). Anche il nuovissimo simulatore di basket NBA 2K21 è proposto a un prezzo davvero molto basso, ossia 43,19 € contro i 59,99 € del costo originale (il 28% di sconto), per non parlare del preordine per la chiave GOG del prossimo Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED a soli 41,97 € contro i 59,99 € del costo di listino. Ultima ma non meno importante, la chiave Origin del nuovo simulatore calcistico FIFA 21, proposta a soli 47,59 € (anche in questo caso si tratta al momento del preordine ufficiale, quindi ricordate che il prezzo potrebbe salire già nelle prossime settimane).

Offerte su giochi e key sullo store Eneba