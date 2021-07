Ellie di The Last of Us in GTA V? A quanto pare è possibile

Sia The Last of Us Part II che GTA V sono due giochi che non hanno certo bisogno di presentazioni, trattandosi di due tra i più importanti videogiochi degli ultimi anni.

Nonostante il capolavoro Rockstar e la seconda avventura targata Naughty Dog non abbiano poi chissà quali punti di contatto, difficilmente si può rimanere impassibili davanti all’imponenza dei due giochi.

Come del resto vi abbiamo raccontato anche in uno speciale dedicato, The Last of Us Part II riesce ancora a fare emozionare a un anno dalla sua uscita.

Così come GTA V, al netto di una certa età, continua a essere saldamente in vetta alla classifica dei giochi più venduti in Italia.

Ora, via Reddit, un giocatore ha però mostrato alcune immagini che raffigurano un crossover davvero improbabile.

Più precisamente, grazie a una mod di GTA V è stata innestata in GTA Online un personaggio con le fattezze quasi del tutto identiche a quelle della Ellie vista nella Part II.

Come potete vedere grazie ai tre screen sottostanti, la somiglianza del personaggio con quella dell’eroina della saga Naughty Dog è seriamente impressionante.

La vediamo infatti armata di fucile e coltello, mentre si districa all’interno del Santa Barbara Resort.

I più attenti avranno colto anche un secondo personaggio speciale nascosto: in due delle immagini è infatti possibile distinguere quello che sembrerebbe essere Nathan Drake, protagonista della saga di Uncharted.

Anche in questo caso, si tratta di una semplice strizzatina d’occhio che non potrà non incuriosire i fan delle due saghe di videogiochi sviluppate da Naughty Dog.

Parlando nuovamente di The Last of Us, avete letto anche che di recente qualcuno ha portato all’attenzione quelle che sarebbero due feature presenti nel primo capitolo, ma sparite dal secondo?

Ma non solo: avete visto la sorprendente riproduzione del diario originale di Ellie, un oggetto che manderà davvero in estasi i fan della serie?

Infine, per quanto riguarda il prossimo GTA 6, in queste ore una fonte molto autorevole avrebbe rivelato quando uscirà il gioco.