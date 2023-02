Electronic Arts ha licenziato oltre 100 persone a sorpresa su Zoom

Il mondo dei videogiochi è un’industria potenzialmente molto spietata, soprattutto ascoltando la storia che riguarda Electronic Arts.

La quale sta facendo molti movimenti intorno al franchise di Apex Legends in particolare, nonostante il successo del brand con tanto di gadget su Amazon.

Di recente Electronic Arts ha infatti staccato la spina ad alcune versioni del gioco ed altri progetti ad esso collegati.

E non solo, perché EA ha anche deciso di chiudere uno dei suoi ultimi titoli dopo neanche un anno trascorso dalla sua uscita.

Un momento in cui Electronic Arts sembra che stia prendendo molte misure drastiche, come dei licenziamenti fatti in videochiamata.

Per altro a sorpresa, con una convocazione tramite Zoom che è stata riportata da Kotaku.

Alcune fonti hanno rivelato a Kotaku che oltre 100 tester del reparto controllo qualità della sede di EA a Baton Rouge, a Los Angeles, sono stati licenziati durante una videochiamata a sorpresa.

Le persone in questione avrebbero lavorato principalmente ad Apex Legends, ed erano tutte persone assunte a progetto.

Le fonti raccontano che il gruppo di persone è stato invitato a partecipare ad una videochiamata Zoom non programmata, invitati per altro ad aderire con una certa urgenza anche da smartphone, se necessario.

La notizia per altro è stata una sorpresa non solo per i diretti interessati, ovviamente, ma anche per i supervisori del reparto assunti a tempo pieno, che allo stesso modo non sono stati avvertiti per tempo.

Secondo il racconto delle fonti, alle persone coinvolte è stato permesso di raccogliere i propri effetti personali dall’ufficio solo sotto la supervisione della sicurezza.

Alle persone licenziate verrà dato un indennizzo pari a 60 giorni di lavoro, ma che ovviamente non è sufficiente per questo trattamento.

Allo stato attuale Electronic Arts non ha ancora commentato la notizia, che per ora rimanere solo un racconto di diretti interessati per quanto, purtroppo, molto credibile visti i tempi.

Surreale il fatto che, pochi giorni fa, sia partito il Kickstarter per un board game ispirato ad Apex Legends.