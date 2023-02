Apex Legends, dopo i giochi cancellati arriva il nuovo board game

Apex Legends è stato al centro di alcune delle manovre più particolari di Electronic Arts, ma ora arriva il board game su Kickstarter per risollevare il morale dei fan.

Non è la prima volta che i videogiochi arrivano sul tavolo… da gioco, e ci sono già tanti esperimenti su franchise illustri come Resident Evil 2 che trovate su Amazon.

Una consolazione per la chiusura di alcune versioni di Apex Legends, una notizia arraivata qualche settimana fa a sorpresa.

Chiusura arrivata in una tornata di stop a molti progetti che Electronic Arts ha abbandonato per strada, tra cui alcuni potenzialmente molto interessanti.

Sviluppato da Glass Cannon Unplugged, il board game di Apex Legends arriverà in collaborazione con Respawn Entertainment su Kickstarter a partire dal 17 maggio 2023.

Si tratta di un gioco di miniature a squadre per un gruppo da 2 a 4 giocatori, che punta ad essere dinamico e altamente competitivo come il battle royale originale.

Ogni giocatore assume il ruolo di una leggenda unica, con quattro leggende incluse nel gioco principale e molte altre che saranno disponibili tramite componenti aggiuntivi ed espansioni all’interno della campagna Kickstarter e altre future versioni che arriveranno in commercio.

Il board game tenta di ricreare l’esperienza di gioco originale e, dichiara il team, accessibile per tutti i tipi di giocatori.

Un’altra bella aggiunta per il mondo dei board game tratti dai videogiochi, che negli ultimi tempi ha visto anche l’arrivo di un gioco ispirato a The Last of Us, una produzione che sembra altrettanto promettente.

Il quale, per altro, era stato preceduto da un progetto amatoriale che per certi versi aveva anticipato, immaginandolo ovviamente, un eventuale The Last of Us Part III.

E non poteva mancare neanche il board game di Elden Ring, dopo i precedenti giochi su Dark Souls e Bloodborne che erano stati molto apprezzati.