Elden Ring, scoperta una controversa feature tagliata da Dark Souls

Elden Ring rappresenta indubbiamente la massima espansione del gameplay soulslike, che ha reso ancora più accessibile lo stile di gioco già amato nella trilogia di Dark Souls, portando però con sé tante apprezzate novità.

Una delle feature più importanti è sicuramente la possibilità di esplorare il bellissimo mondo aperto di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition su Amazon), ma a livello di gameplay non è passata inosservata la rimozione di un controverso limite per armi e armature che, stando a quanto scoperto nei file di gioco, sembra fosse in realtà stato preso seriamente in considerazione.

Come riportato infatti da PCGamesN, i file di gioco dell’ultimo capolavoro di FromSoftware presentano riferimenti relativi alla durabilità di armi e armature, che in seguito a molteplici colpi e utilizzi avrebbero potuto diventare inutili.

Questo significa che, potenzialmente, l’avventura pubblicata da Bandai Namco avrebbe potuto rivelarsi ancora più difficile del previsto, qualora questa controversa feature fosse stata effettivamente implementata.

Il dataminer JesterPatches ha infatti condiviso sul suo profilo social uno screenshot relativo alle diciture rimaste presenti nei file di gioco di Elden Ring, con messaggi relativi ad armi e armature spezzate o a rischio.

Il fan ha ammesso di essersi «spaventato» dopo aver visto queste indicazioni, ribadendo poi di essere sollevato dal fatto che questa feature sia stata alla fine tagliata dalla release ufficiale.

#EldenRing Going through text files and getting scared for a moment. I'm glad these are not a thing anymore. pic.twitter.com/y8hloQVDM5 — JesterPatches (@JesterPatches) May 20, 2022

Si tratta di una feature che i fan della trilogia di Dark Souls certamente ricorderanno, ma che sembra essere stata rimossa solo nelle fasi finali di sviluppo: altri utenti hanno infatti sottolineato che sono ancora presenti molteplici riferimenti alla possibilità di spezzare armi e armature anche in Elden Ring.

Il pubblico sembra dunque essersi attualmente diviso tra chi è effettivamente contento di avere una preoccupazione in meno durante l’avventura e chi invece avrebbe gradito l’implementazione di una sfida aggiuntiva.

Considerando che i giocatori hanno già dimostrato come Elden Ring non sia affatto più facile rispetto a Dark Souls, è probabile che molti fan siano stati comunque contenti per questa novità.

In ogni caso, si tratta dell’ennesima dimostrazione che Dark Souls è stata una grande fonte di ispirazione per Elden Ring: nelle ultime settimane era stato infatti scoperto un riferimento anche per il suo primo storico boss.

Ma non solo: proprio grazie a Elden Ring è stato finalmente svelato dopo 7 anni il più grande mistero di Dark Souls 3, proprio grazie a un ulteriore datamine.