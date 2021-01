Elden Ring sarà mostrato nel weekend? Abbiamo brutte notizie

Elden Ring è il nuovo e misterioso titolo targato FromSoftware, sparito dalle scene ormai da svariati mesi (o sarebbe meglio parlare di anni).

Nonostante nel corso delle settimane si siano spesso rincorsi rumor piuttosto credibili circa un eventuale ritorno del gioco, al momento del soulslike in questione non v’è traccia.

Il gioco era inizialmente previsto per il mese di marzo 2021, ma a causa dell’emergenza sanitaria sembra che il tutto sia stato rinviato a data da destinarsi. Vero anche che il giornalista Jeff Grubb di GamesBeat, che si è rivelato spesso attendibile per quanto riguarda gli annunci dei prossimi titoli in uscita, ha di recente riacceso le speranze.

A quanto pare, però, le novità non sono proprio imminenti: sembra infatti certo che Elden Ring non farà capolino Taipei Game Show 2021, previsto proprio nel corso dell’ultimo weekend di gennaio 2021.

Il canale YouTube ufficiale dell’evento (via Reddit / WccfTech) ha smentito le voci che volevano il nuovo titolo sviluppato da FromSoftware pronto a mostrarsi nuovamente ai giocatori di tutto il mondo. Non ci resta che attendere con molta pazienza, sperando che il nuovo titolo dai creatori di Dark Souls decida presto di farsi vedere (magari con un primo gameplay).

Ricordiamo che Elden Ring è sviluppato in collaborazione con lo scrittore dei romanzi de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, autore della saga letteraria “A Song of Ice and Fire”, da cui a sua volta è stata tratta la serie televisiva di successo de Il Trono di Spade (Game of Thrones).

Il gioco è attualmente in sviluppo per PS4, PC e Xbox One, sebbene non disponga ancora di una data di uscita. Non è da escludere in ogni caso che possa uscire su PS5 e Xbox Series X|S (eventualità alquanto probabile, per non dire certa).