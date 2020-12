Elden Ring: un insider svela la (presunta) finestra di lancio

Elden Ring è sicuramente uno dei giochi più attesi dagli amanti dei soulslike, specie per il fatto che il titolo è letteralmente sparito dai radar ormai da troppi mesi (a causa della mancanza di notizie ufficiali o novità di alcun genere).

Ora, stando a quanto rivelato dall’insider Taepo su ResetEra, Elden Ring non è mai stato programmato per il rilascio nel 2020. Al contrario, FromSoftware aveva pensato a un lancio a marzo 2021, programma poi sfumato anche e soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria mondiale.

RUMOR: According to a Resetera insider 'taepo', Elden Ring was scheduled to launch in March 2021, but given COVID-19 situation, the team has pushed back 2-3 more months. pic.twitter.com/MnqCCjNDHg

— Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) December 1, 2020