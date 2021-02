Elden Ring sarebbe stato rinviato, reveal imminente?

Lo sviluppo di Elden Ring, il misterioso gioco di From Software realizzato in collaborazione con lo scrittore fantasy George R.R. Martin, sicuramente ha richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto dalla community.

La lunghissima attesa ha, inevitabilmente, reso gli appassionati molto nervosi, lasciandoli alla ricerca di notizie concrete sul titolo.

Come vi abbiamo però raccontato nella giornata di ieri, un giornalista affidabile aveva già rassicurato la community riguardo allo sviluppo di Elden Ring, rivelando che non avremmo dovuto aspettare molto per avere nuove notizie.

Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, ha confermato queste voci circolate nelle scorse ore, svelando però come lo sviluppo del titolo sia stato decisamente travagliato, al punto da essere stato costretto al rinvio diverse volte.

Schreier ha inoltre voluto rassicurare i fan su sul suo profilo Twitter, confermando che comunque non dovrebbe mancare molto al reveal di nuove informazioni:

I know lots of people are desperate for Elden Ring news. I don't know much about it (except that it's been delayed a bunch). But there is strong evidence floating around that the game will be shown relatively soon. It's not going to pull a Winds of Winter. Elden Ring has pages

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021