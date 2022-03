Elden Ring premia gameplay originali, ma è meglio non imitare Metal Gear Solid

Uno degli aspetti di Elden Ring che ha conquistato maggiormente i fan è sicuramente l’ampia libertà di approccio concessa ai propri giocatori, che possono sperimentare con molteplici opzioni ed equipaggiamenti.

Quello che FromSoftware con molta probabilità però è che qualcuno avrebbe utilizzato queste opzioni per imitare perfino Metal Gear Solid, provando a sperimentare avvicinandosi nascosti dentro una scatola.

Dato che gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di rendere il gioco più facile, i giocatori stanno provando a scoprire in quale misura è possibile abusare le meccaniche e ingannare l’IA dei nemici, prendendo ispirazione proprio dalla leggendaria saga di Konami.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit _mrgreenthumb_ ha infatti utilizzato un particolare oggetto che consente di proteggersi da eventuali invasioni nemiche, trasformando il Senzaluce in un oggetto casuale dello scenario per permettergli di nascondersi.

Dopo essersi mimetizzato in una scatola, richiamando le leggendaria gesta dei protagonisti di Metal Gear Solid, il giocatore ha iniziato ad avvicinarsi lentamente a uno dei suoi avversari, assicurandosi di rimanere immobile tutte le volte che veniva osservato.

Se all’inizio la tattica sembrava aver funzionato, a un certo punto il cavaliere avversario comprende l’inganno e decide di punire l’utente con un pericolosissimo colpo, di fronte al quale la divertente clip si interrompe.

Insomma, sebbene Elden Ring permetta ai suoi utenti di utilizzare le meccaniche stealth, forse è meglio non esagerare con la creatività di approccio: potete osservare voi stessi il divertente video qui di seguito.

L’oggetto utilizzato dall’utente non è stato infatti progettato per essere utilizzato contro i mostri della campagna, ma principalmente per nascondersi dagli invasori in PVP: contro avversari in carne ed ossa è possibile che le scatole possano rivelarsi utili proprio come nella saga di Konami, ma durante le vostre normali incursioni sarà meglio pensare ad altri tipi di approccio.

Vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno lanciato una nuova patch importante, che risolve un problema molto grave su PS5 relativo ai salvataggi.

Nel caso vi serva invece una mano ad affrontare le insidie nel gioco, senza bisogno di utilizzare i livelli di creatività visti nella clip video, potete sempre dare un’occhiata alla nostra guida completa di Elden Ring.