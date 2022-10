Elden Ring per PS4, PS4 e Xbox al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Anche questo weekend, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai videogiochi, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli, vi segnaliamo in particolar modo Elden Ring per PS4, PS5 e Xbox One/Xbox Series X|S, ora acquistabile al prezzo più basso di sempre di 47,52€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 22,47€.

Nuovo action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sicuramente molto di voi conosceranno per “Il Trono di Spade”, Elden Ring costituisce una sorta di Dark Souls 4 in salsa “open world”.

Elden Ring propone un vasto mondo da esplorare, dove lande sconfinate e dense di pericoli si uniscono a dedali sotterranei e maestose strutture. Una volta scelto l’aspetto del vostro eroe, potrete personalizzarne l’equipaggiamento e sviluppare le sue capacità in base al vostro stile di gioco.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.