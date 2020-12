Elden Ring, lo sviluppo sarebbe (quasi) concluso: lo vedremo a breve?

Elden Ring è ormai diventato una chimera tra gli appassionati di soulslike, affamati di novità sul nuovo e attesissimo titolo targato FromSoftware.

Sparito dai radar ormai da diversi mesi, pochi giorni fa l’insider Taepo ha però reso noto che il gioco era inizialmente previsto per il mese di marzo 2021, ma che a causa dell’emergenza sanitaria il tutto è stato rinviato di diverse settimane (con molta probabilità, il titolo potrebbe infatti uscire a giugno dello stesso anno).

Ora, secondo quanto riferito dal sempre autorevole leaker Lance McDonald – noto tra le altre cose anche per la patch di Bloodborne a 60 FPS su PS4 Pro – lo sviluppo di Elden Ring di FromSoftware è quasi finito e lo studio lo mostrerà molto presto.

McDonald ha infatti rivelato che la sua fonte è davvero molto affidabile (a stretto contatto con gli sviluppatori), tanto che è più che probabile che vedremo “qualcosa” del gioco (magari un primo trailer di gameplay) ai prossimi The Game Awards, previsti durante il mese di dicembre attualmente in corso.

Niente è stato ancora confermato ufficialmente, ma vale la pena ricordare che il publisher Bandai Namco ha recentemente dichiarato che i TGA saranno un “grande giorno” per la compagnia e per i giocatori: che sia programma qualcosa di molto speciale per i fan (magari proprio a tema soulslike)?

Elden Ring è sviluppato in collaborazione con lo scrittore dei romanzi de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, autore della serie di romanzi A Song of Ice and Fire, da cui è stata tratta la serie TV di Game of Thrones.

Il titolo è attualmente in sviluppo per PS4, PC e Xbox One, sebbene non disponga ancora di una data di uscita. Non è da escludere che il gioco possa uscire su PS5 e Xbox Series X|S.