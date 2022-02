Elden Ring, neanche è uscito che già si prepara al primo aggiornamento

Elden Ring è il soulslike più atteso del mese, previsto ormai tra una manciata di giorni su console PlayStation, Xbox e PC.

Seguendo in scia i vari capitoli della serie di Dark Souls, il titolo ideato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R.R. Martin promette di essere un gioco realmente sorprendente.

Nel nostro ultimo provato pubblicato solo pochi giorni fa su queste stesse pagine, vi abbiamo spiegato di come il gioco abbia tutte le carte in regola per piacere e farsi piacere.

Ora, dopo la conferma che il gioco non subirà più ritardi, sembra proprio che è in dirittura d’arrivo una prima patch correttiva.

La pagina Twitter di PlayStation Game Size – da sempre fonte di informazioni alquanto affidabili – ha reso noto che l‘aggiornamento 1.01 di Elden Ring è attualmente in lavorazione.

La patch al Day One dovrebbe infatti pesare circa 8 GB su console PlayStation 4, mentre per quanto concerne le altre piattaforme non sono state rese note informazioni aggiuntive.

Da quello che è possibile sapere finora, l’update aggiungerà alcune caratteristiche non meglio precisate, oltre a migliorare il bilanciamento del gioco e le prestazioni, inclusa ovviamente anche la correzione di bug.

Elden Ring 1.01 Update Patch Notes : Added some features

Improved the balance of the game

Improved game performance and usability

Fixed some other bugs #ELDENRING https://t.co/NBppjj64t4 pic.twitter.com/rUwk5F9lDj — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 15, 2022

Sicuramente, qualsiasi siano queste aggiunte si andranno a sommare alle già numerose caratteristiche presenti nel gioco, le quali porteranno la longevità generale a livelli più che elevati (per la gioia dei fan).

Restando in tema, avete letto anche che Elden Ring è così superiore a Dark Souls da averne causato il rinvio, stando al creatore Miyazaki?

Parlando invece di soulslike in generale, è da poco disponibile una demo per Ashen Blood, una mod gratis per Dark Souls 3 incentrata sul single player e vicina in tutto e per tutto al leggendario Bloodborne.