Elden Ring “punisce” le parate eccessive: Malenia diventa invincibile

Malenia è indubbiamente uno dei boss più temuti e rispettati da tutti i giocatori di Elden Ring: si tratta infatti di un avversario che non va mai preso alla leggera e che, se i Senzaluce non faranno attenzione, può rivelarsi letale in pochi secondi.

Come se la sua battaglia non fosse già abbastanza difficile, i fan hanno scoperto un dettaglio che rischia di creare non poca frustrazione: a causa di un bug decisamente bizzarro, Malenia può diventare addirittura imbattibile, se si abuseranno in maniera eccessiva le parate di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition su Amazon).

Una vicenda che ricorda molto quanto accaduto in un precedente aggiornamento, in cui il boss era diventato in grado di curarsi da solo anche senza colpire i giocatori: un bug che, fortunatamente, è già stato sistemato in una recente patch.

L’utente Reddit Saberinbed ha infatti condiviso una clip video in cui riesce a contrastare efficacemente Malenia, ma pur portandola a zero punti salute non riesce a sconfiggerla del tutto (via Game Rant).

Questo errore si verifica subito dopo che i giocatori tentano di obbligare il boss ad entrare nella sua seconda fase, utilizzando uno specifico attacco legato alle parate: abusando questa meccanica, si verifica però un errore che costringe la nostra avversaria a rimanere esclusivamente nella sua forma iniziale.

Tuttavia, se non subentrerà prima la sua seconda fase, Malenia non potrà essere mai realmente battuta: questo di fatto rende la battaglia praticamente impossibile da vincere.

L’unico metodo per riuscire a sconfiggerla, se dovesse attivarsi questa condizione, è quella di proseguire la battaglia e sperare che un colpo critico o in grado di affliggere un cambiamento di stato sia in grado di «sbloccare» Malenia e attivare la sua seconda fase.

Molti fan hanno infatti sottolineato di aver riscontrato lo stesso identico problema: l’ipotesi più probabile è che si tratti di un effetto non previsto di un precedente bugfix, che poteva assorbire tutta la salute del boss in pochissimi istanti.

Considerando che Malenia è stata particolarmente al centro delle attenzioni di FromSoftware, è plausibile aspettarsi una nuova patch nei prossimi giorni che sia in grado di sistemare anche questo problema: nel frattempo, fate molta attenzione a bloccare i suoi colpi.

Altrimenti, se non volete correre alcun rischio, potreste sempre provare a chiedere aiuto a «Let me solo her»: l’eroe della community che ha impiegato ben 242 tentativi per sconfiggere Malenia e adesso aiuta tutti i fan.

Se invece vorrete provare a sconfiggerla con le vostre forze, potrebbe farvi comodo un semplice trucco per bloccare il suo attacco più potente.