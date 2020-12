Elden Ring, abbiamo una data per il (probabile) reveal

Elden Ring è il nuovo e attesissimo titolo targato FromSoftware, sparito dai radar ormai da diversi mesi.

L’insider Taepo ha di recente rivelato che il gioco era inizialmente previsto per il mese di marzo 2021, ma che a causa dell’emergenza sanitaria il tutto è stato rinviato fino (pare) a giugno dello stesso anno.

Il giornalista Jeff Grubb di VentureBeat ha inoltre reso noto che non dovrebbe mancare troppo ad un nuovo appuntamento con il soulslike, sebbene al momento non sia abbia tra le mani una data certa. O forse sì.

Stando a quanto ipotizzato su Reddit, il Taipei Game Show 2021 potrebbe essere l’evento scelto da FromSoftware per mostrare nuovamente al mondo il suo Elden Ring. La data più probabile è infatti quella del 28 gennaio 2021, visto che lo scorso anno lo show (che avrebbe dovuto ospitare proprio il titolo in questione, mostrandolo ai fan) è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus.

Ovviamente, al momento si tratta solamente di una supposizione, a dire il vero piuttosto plausibile, nonostante un altro utente abbia saggiamente ricordato che anche Sekiro: Shadows Die Twice (altro soulslike molto amato da critica e pubblico) fu mostrato in occasione della nota fiera asiatica.

Elden Ring è sviluppato in collaborazione con lo scrittore dei romanzi de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, autore della serie di romanzi A Song of Ice and Fire, da cui è stata tratta la serie TV di Game of Thrones.

Il titolo è attualmente in sviluppo per PS4, PC e Xbox One, sebbene non disponga ancora di una data di uscita. Non è da escludere che il gioco possa uscire su PS5 e Xbox Series X|S.