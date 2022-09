Elden Ring, la battaglia contro un boss nasconde un segreto raccapricciante

I fan di Elden Ring non hanno ancora smesso di esplorare a fondo l’Interregno e tutti i suoi abitanti, con alcuni giocatori che hanno deciso di continuare ad affrontare i boss ed analizzarli nel dettaglio.

Il soulslike open world di FromSoftware (che potete recuperare in sconto su Amazon) nasconde infatti diversi boss unici da affrontare, ognuno dei quali possiede non solo design e mosse differenti, ma nasconde alcuni aspetti che possono rivelarsi decisamente poco allegri.

Proprio pochi giorni dopo aver già scoperto un dettaglio molto inquietante, questa volta la community ha potuto osservare nel dettaglio uno dei boss apparentemente più affascinanti, ma che in realtà nasconde un segreto oscuro durante la stessa lotta.

Tramite Zullie the Witch, dataminer affidabile dei titoli targati FromSoftware, abbiamo infatti potuto scoprire che uno dei boss affrontabili in battaglia nasconde un segreto decisamente raccapricciante, che svela come riesca a spostarsi velocemente e recuperare salute (via TheGamer).

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora completato il soulslike open world, sconsigliamo di proseguire la lettura.

Il boss analizzato nel suo ultimo video è l’Ancestor Spirit, una carcassa animata di una creatura simile a un cervo, circondato da tanti animaletti che potrà mangiare a suo piacimento per recuperare punti vita.

Tra le mosse a disposizione di questo boss particolare c’è però la possibilità di teletrasportarsi nell’arena, ma non si tratta di un punto fisso: Zullie spiega infatti che l’Ancestor Spirit decide di prendere di mira proprio uno dei tanti animali sparsi.

Il modo in cui poi riapparirà è però decisamente raccapricciante e, probabilmente, sfuggirà ai giocatori durante il normale corso della battaglia: uno degli animaletti verrà infatti sollevato in aria e il boss riapparirà da dentro il loro corpo, facendoli contorcere per poi esplodere.

Se il combattimento stesso è infatti uno dei più affascinanti a cui i Senzaluce potranno assistere in tutto Elden Ring, il contesto dietro alcune mosse è decisamente inquietante e, per alcuni giocatori, potrebbe non essere affatto facile da osservare.

Del resto, è proprio questo mix di emozioni che ha reso l’Interregno così affascinante: uno spettacolo che presto sarà omaggiato con due impressionanti artbook da 800 pagine complessive.

Se dopo aver osservato tale scena avete bisogno di rallegrare la vostra giornata — e non vi biasimeremmo — segnaliamo che sono disponibili gratis i primi capitoli del manga ufficiale, di genere comico e che non si fa prendere troppo sul serio.