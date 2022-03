Elden Ring, i giocatori stanno vendendo le loro rune su eBay… e funziona

Se conoscete From Software, sapete che anche in Elden Ring è possibile potenziare il proprio personaggio salendo di livello.

La meccanica delle anime, mutuata da Dark Souls, ritorna anche nell’ultimo soulslike con le rune, che servono al proprio personaggio per aumentare il proprio livello.

Nonostante la difficoltà ormai tipica del genere, Elden Ring premia anche i gameplay più originali. L’importante è non esagerare imitando Metal Gear Solid.

Di recente è arrivato un aggiornamento per il gioco ma no, non pensate che verrà aggiunta in qualche modo una modalità facile di qualche tipo.

I giocatori appassionati di soulslike sono noti per essere molto creativi, andando a sviscerare il gioco per scoprire feature di ogni tipo.

Spesso vengono fuori, anche a stretto giro dal day one, dei modi per farmare in maniera efficace e livellare velocemente. Qualcuno, però, ha deciso di andare oltre.

Da qualche giorno sono apparsi degli annunci molto particolari su eBay, che mettono in vendita le rune di Elden Ring.

Come riportato da IGN US, ci sono giocatori che vendono le proprie rune dorate ad altri alle prime armi, non prima di aver completato una transazione sulla piattaforma di e-commerce.

Effettivamente basta fare una piccola ricerca, di cui trovate uno screenshot qui sotto, per trovare veramente questi annunci, che vanno dalla decina di euro agli oltre cinquanta.

Come funziona questa vendita? Dopo che gli utenti si accordano su eBay, i giocatori si ritrovano nel multiplayer e si scambiano la runa dorata. In questo modo un giocatore alle prime armi ha da subito accesso a tantissimi punti esperienza, giocando con un vantaggio sensibile rispetto ai nemici.

E, come riportato dalle testimonianze di Eurogamer.net, ci sono inserzioni fatte da persone che veramente intendono fare lo scambio. Insieme a tante altre che, altrettanto ovviamente, hanno persone che scappano col bottino e basta.

Ricordate, però, che questa è una pratica che va contro i termini di servizio del gioco, e non ci sarà review bombing che potrà salvarvi nel caso.

Queste inserzioni funzionano anche perché, probabilmente, ci sono tantissimi giocatori dopo il lancio strepitoso di Elden Ring.