Elden Ring compie un anno e i fan hanno qualcosa da dire

Elden Ring, l’ultimo souls prodotto e sviluppato del team capeggiato da Hidetaka Miyazaki, compie oggi il suo primo anniversario dall’uscita del gioco.

L'ultimo titolo dai creatori della saga di Dark Souls è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Del resto, proprio il gioco in questione ha da poco portato a casa un altro risultato realmente sorprendente, battendo persino un big come God of War Ragnarok.

Ora, come riportato su ResetEra, i fan hanno deciso di omaggiare Elden Ring condividendo i migliori momenti vissuti col souls.

«Già un anno? Dannazione. Uno dei miei giochi preferiti. Non riesco a smettere di pensare a quel mondo», scrive un fan particolarmente appassionato.

Un altro fan del titolo FromSoftware invece è ancora più esplicito: «Buon compleanno! Ora, dov’è il DLC? Datecelo subito!»

E ancora, un altro giocatore scrive: «Accidenti, devo rimettermi su questo gioco. Me ne ero completamente dimenticato (in qualche modo… non è che la gente non ne parli, anzi). Non l’ho mai finito, anche se ho comprato un nuovo monitor per giocarci con la mia Xbox Series X.»

Insomma, nonostante sia già trascorso un anno dall’uscita, non sembra essersi placato l’entusiasmo verso uno dei souls più importanti e incisivi degli ultimi tempi.

Vero anche che, nonostante l’affetto dei fan, Elden Ring è stato anche il gioco più abbandonato dello scorso anno, che piaccia oppure no.

Ma non solo: il gioco ha in ogni caso conquistato i consensi della critica, visto che anche i nostri SpazioGames Awards hanno confermato che il soulslike open world è stato il vincitore assoluto del 2022.

Infine, mesi fa un fan aveva anche deciso di inquadrare Elden Ring da una nuova prospettiva, come fosse un vecchio capitolo di Baldur’s Gate o Diablo.