Elden Ring batte un colpo: un aggiornamento da From Software

Elden Ring è scomparso dalle scene da ormai quasi un anno e mezza, precisamente da quando venne presentato all’E3 2019.

Dopo quel trailer, mostrato alla conferenza Xbox, il soulslike di From Software non si è fatto più vedere, e la software house giapponese – complici gli impegni su Sekiro Shadows Die Twice e soprattutto il COVID-19 – si è chiusa in un profondo silenzio.

We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for "ELDEN RING", our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it. pic.twitter.com/NOUBeacOPd — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 31, 2020

Tuttavia, oggi l’account Twitter dello studio nipponico è tornato a cinguettare, fornendo un povero ma rincuorante aggiornamento sullo stato dei lavori.

«Apprezziamo enormemente tutto l’entusiasmo e il supporto mostrato per Elden Ring», si legge nel tweet.

L’aggiornamento lo definisce un «Dark Fantasy Action RPG», aggiungendo una nota scura presumibilmente dovuta al connubio tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, due che quel genere lo hanno esplorato in lungo e in largo.

«Speriamo che lo stiate aspettando», chiude il cinguettio, più un modo per sondare l’interesse della community che altro.

E, in effetti, l’interesse c’è eccome: il tweet è stato condiviso 3.321 volte, ha avuto 12.448 like e 531 commenti al momento in cui scriviamo.

L’ultima volta in cui ne abbiamo sentito parlare, a margine del Tokyo Game Show Online, si è sottolineata la sua natura open world e i temi à la Il Trono di Spade, per cui, se non altro, il gioco sta gradualmente prendendo forma.

Quel che non sappiamo, a questo punto, è su quali piattaforme arriverà: al tempo, era stato annunciato per PC, PS4 e Xbox One, piattaforme che suggerivano un lancio entro il 2020, ma con la next-gen alle porte e un lancio quantomeno in programma per il 2021 su tale tema non c’è certezza.