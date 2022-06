Elden Ring allevia l’attesa per l’uscita di un altro soulslike

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato critica e pubblico, ha dalla sua un numero di mod realmente impressionante.

L’open world in questione (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) è infatti da mesi al centro di omaggi e tributi di ogni genere.

Ad esempio c’è chi ha deciso di innestare nel gioco Link dalla saga di The Legend of Zelda, per un risultato finale realmente sorprendente.

Ora, come riportato da PC Games N, una nuova mod di Elden Ring dovrebbe contribuire ad alleviare l’attesa di un altro importante soulslike: stiamo parlando di Hollow Knight Silksong.

Un modder ha infatti da poco aggiunto fantastiche versioni della principessa Hornet e dello stesso Hollow Knight all’interno del capolavoro di From.

Per chi non lo sapesse, Hollow Knight: Silksong è il seguito dell’amato gioco d’azione e avventura di Team Cherry ed è stato annunciato nel 2019 (per poi sparire nel nulla).

Potete scaricare questa fantastica ricostruzione di Hornet da Nexus Mods, oltre ad altre versioni dell’originale Hollow Knight più o meno meritevoli di attenzioni, da questo indirizzo.

Le mod sovrascrivono diversi set di armature di Elden Ring, come il Carian Knight per quanto riguarda Hornet, oltre ad alcune armi e scudi.

Si tratta quasi certamente di una delle migliori mod mai viste nel gioco di From, visto che parliamo di qualcosa di visivamente sorprendente.

Restando in tema, avete visto che un fan ha realizzato una statua davvero disgustosa della strega Ranni (con le Due Dita), uno dei boss più inquietanti dell’intera avventura.

Ma non solo: un altro appassionato del gioco From ha deciso di omaggiare Elden Ring rendendolo un manga che strizza l’occhio a Berserk.

Infine, di recente è stato chiesto a Hidetaka Miyazaki se e quali titoli open world lo avessero ispirato per la creazione della sua ultima fatica.