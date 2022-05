C’è un po’ di Zelda e The Witcher in Elden Ring, davvero

Elden Ring, l’ultimo souls di FromSoftware, è sicuramente uno dei migliori giochi di questo 2022, se non il migliore uscito al momento.

L'action RPG fantasy open world è stato al centro di una chiacchierata con il creatore Hidetaka Miyazaki.

Il director ha infatti espresso la propria preferenza per quanto riguarda i boss del gioco, svelando il suo preferito, ma a quanto pare ha rivelato molto di più.

Come riportato anche da Wccftech, via Xbox Japan Miyazaki ha finalmente svelato le sue prime fonti di ispirazione per Elden Ring, giochi davvero enormi e importanti che non hanno di certo bisogno di presentazioni.

Al director di Elden Ring è stato infatti chiesto se altri giochi open world lo avessero ispirato per la creazione della sua ultima opera.

Sebbene Miyazaki-san non si sia ispirato a un singolo gioco in particolare, molti lo hanno sicuramente influenzato, tra cui la serie The Elder Scrolls, The Witcher 3 Wild Hunt e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

L’influenza dell’ultimo capitolo della serie di Zelda è piuttosto evidente, quindi non sorprende che Hidetaka Miyazaki lo abbia citato senza troppi complimenti.

Non sorprende che tre saghe di quella portata abbiano ispirato un gioco altrettanto epocale: staremo a vedere se nel futuro ci sarà uno scambio di favori da parte dei rispettivi giochi.

