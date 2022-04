Elden Ring adesso è anche una app per smartphone (grazie ai fan)

Elden Ring è quel tipo di gioco di cui si è cominciato a parlare già da molto tempo prima della sua uscita, adesso sta affascinando centinaia e centinaia di giocatori e sicuramente non smetteremo di sentirne discutere per ancora tanto.

L’ultimo soulslike FromSoftware (che trovate su Amazon al miglior prezzo) ha aggrovigliato nella sua fascinosa rete tantissimi giocatori della community, e ancora dopo molte settimane dalla sua release continua ad attrarre nuovi Senzaluce.

Ovviamente come conseguenza di questo fenomeno videoludico che ha coinvolto tantissimi appassionati del settore, non potevamo non aspettarci una risposta del web alla sua fama crescente.

E lo ha fatto nel modo più prevedibile (ma anche divertente) possibile: tramite meme.

Se prima c’era chi sfruttava la spinosa vicenda di Will Smith durante la notte degli Oscar per impensierire i giocatori di Elden Ring, adesso c’è chi ha trasformato l’ultima opera di di Hidetaka Miyazaki in una vera e propria app per smartphone.

L’utente Reddit addis_the_scroll ha infatti postato un’immagine in cui pensa a come sarebbe un lock screen se fosse ispirato a Elden Ring, e ovviamente il risultato è davvero particolare.

Come potete osservare dal post riportato qui di seguito, nell’immagine si nota il cosiddetto Finger Reader, uno dei tanti NPC che potete incontrare nel gioco.

Il suo dono è quello della preveggenza, e lo esercita esaminando proprio le dita del Senzaluce.

Quando il giocatore si avvicina a questo misterioso personaggio ecco che questo comincia con la frase «You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers», ed è proprio questa che svetta in questo fantasioso lock screen con tanto di sensore per sbloccare il proprio telefono.

Si tratta indubbiamente di un’idea davvero ingegnosa, e se fosse davvero reale farebbe sicuramente un successo tra i tanti fan del gioco.

Per concludere, c’è anche chi ha compiuto imprese grandiose in Elden Ring, e ha battuto un boss solamente con lo scudo.

Senza contare che qualcuno ha trasformato l’amato titolo From in un RPG isometrico da lasciare a bocca aperta.