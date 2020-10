eFootball PES 2021, disponibile il Data Pack 2.0, novità anche per Serie A e Serie B

Come aveva anticipato lo scorso mese, Konami ha pubblicato l’aggiornamento per il suo eFootball PES 2021 che introduce novità e migliorie per i contenuti della Serie A e della Serie B – tra gli altri. Questo Data Pack 2.0 è ora disponibile per PC (Steam), PS4 e Xbox One.

Come leggiamo dalla nota di Konami:

Il Data Pack 2.0 aggiorna i campionati, le squadre e i giocatori dei campionati di numerose nazioni tra cui: tra cui: Italia (Serie A e Serie B), Spagna, Turchia, Belgio, Svizzera, Brasile e Cina. Il nuovo Data Pack include oltre 150 nuovi visi dei calciatori delle squadre partner tra cui Ansu Fati (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic Glasgow) e Francisco Trincão (Barcellona).

Per quanto riguarda le divise, ne sono state aggiornate oltre 200, tra cui 24 delle selezioni Nazionali. Tra le maglie rinnovate troviamo Belgio, Inghilterra, Francia, Olanda, Portogallo, Arsenal, Barcellona, Celtic Glasgow, Juventus, Manchester United e AS Roma.

Pronti a trionfare in Serie A?

Sono stati anche fissati gli arrivi di nuovi giocatori per Momenti di Gloria, questo il calendario:

22 ottobre – Ronaldinho (Match Iconico: 08/03/2005)

22 ottobre – Carles Puyol (Match Iconico: 19/01/2012)

22 ottobre – Deco (Match Iconico: 07/01/2006)

29 ottobre – Patrick Viera (Match Iconico: 15/05/2004)

29 ottobre – Sol Campbell (Match Iconico: 04/05/2002)

29 ottobre – Gilberto Silva (Match Iconico: 11/08/2002)

La terza maglia della Roma

Inoltre, il Data Pack 2.0 di eFootball PES 2021 include anche:

Steven Gerrard: La leggenda del calcio, attuale manager del Rangers Glasgow, è ora disponibile tra i manager della Master League

Full Celebration 3: Una nuova serie di celebrazioni per i giocatori della serie Momenti Gloriosi, attivabili mediante il comando L3 dove aver segnato un gol

14 nuovi scarpini da calcio ufficiali di adidas, NIKE, PUMA, UMBRO, MIZUNO e Joma.

Vi ricordiamo che eFootball PES 2021 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Il titolo è, ha spiegato Konami, realizzato come aggiornamento dell’uscita dell’anno precedente, mentre nella prossima stagione (anche su next-gen) avremo un Pro Evolution Soccer completamente rinnovato, anche nella componente tecnica.

Il volto aggiornato di Cristiano Ronaldo

Per ogni ulteriore dettaglio potete vedere a questo indirizzo la nostra video recensione, dove vi spieghiamo pregi, difetti e peculiarità di eFootball PES 2021.