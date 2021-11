eFootball, la patch 0.9.1 ha una nuova data (ed è molto vicina)

Il giorno tanto atteso dai fan delle simulazioni calcistiche sembrerebbe essere molto vicino: Konami ha finalmente confermato la data d’uscita ufficiale della patch 0.9.1 di eFootball, l’atteso aggiornamento che dovrebbe sistemare molti dei problemi che coinvolgono il titolo.

Il free-to-play di Konami avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del publisher, un concorrente agguerrito per cercare di fermare la supremazia di FIFA 22, ma il pessimo stato in cui è stato lanciato ha solo portato frustrazione nei confronti dei fan del vecchio PES.

Konami arrivò perfino a chiedere scusa ai propri fan per il disastroso lancio, promettendo che sarebbero arrivate patch per sistemare le cose.

Una di queste era appunto la patch 0.9.1, inizialmente prevista per lo scorso mese ma che fu costretta al rinvio, necessario per garantire che le dovute correzioni avvengano nel migliore dei modi.

Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, gli sviluppatori di eFootball hanno finalmente annunciato che la patch 0.9.1 arriverà il 5 novembre 2021: fra un paio di giorni sarà dunque possibile scaricarla sia su PC che su console (via VGC).

Come a voler mettere le mani avanti, il publisher ha comunque chiarito che questo aggiornamento servirà soltanto a sistemare qualche bug, pur non entrando nello specifico sui cambiamenti che saranno apportati.

Gli sviluppatori hanno comunque chiarito che in occasione del lancio sarà disponibile un changelog dettagliato dei cambiamenti, che sarà messo a disposizione degli utenti sul sito ufficiale.

📢 [Version 0.9.1 Release Date]

eFootball™ 2022 v0.9.1 will be released on November 5 for PC/consoles.

This update serves to fix bugs only, with detailed patch notes made available on our website at the time of release.

Thank you for your patience.

— eFootball (@play_eFootball) November 3, 2021