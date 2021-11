eFootball, che disastro: rinviata la patch 1.0.0 (e le versioni mobile) e DLC rimborsato

Ormai è possibile dirlo con quasi assoluta certezza: il lancio di eFootball 2022 è considerabile un disastro, che rende molto difficile ricordare altrettanti precedenti.

Il rivale free-to-play di FIFA 22 non è infatti riuscito a rispondere in maniera positiva alle aspettative degli utenti, venendo lanciato in uno stato incompleto: l’ultimo annuncio di Konami ha però sottolineato che questi problemi dureranno ancora molto a lungo.

La giornata odierna vedrà infatti il rilascio della versione 0.9.1, una patch che, secondo quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori, si occuperà semplicemente di sistemare diversi bug.

Tuttavia, quello che la community non si aspettava era l’ennesimo annuncio che rimarcava i tanti problemi riscontrati nel rendere eFootball accettabile, con una sgradevole novità relativa anche al costosissimo DLC a pagamento in pre-order.

Konami ha infatti annunciato sui propri canali social il rinvio dell’aggiornamento 1.0.0: inizialmente sarebbe dovuta uscire l’11 novembre, mentre adesso l’uscita è prevista addirittura per la primavera del 2022.

Inoltre, è stato cancellato il pre-order del DLC Premium Player Pack, che avrebbe incluso oggetti utilizzabili in-game proprio a partire da questo aggiornamento.

Gli sviluppatori hanno sottolineato di aver già avviato la procedura per rimborsare automaticamente tutti gli utenti che avevano scelto di pre-ordinare questo contenuto aggiuntivo: non è chiaro se e quando tornerà questo pacchetto, ma è plausibile che ciò avverrà solo dopo che sarà stata scelta una data ufficiale per la patch 1.0.0.

Le brutte notizie non sono però finite qui: Konami ha anche annunciato di aver deciso di rinviare le versioni mobile di eFootball, lasciando anche per esse la finestra di lancio generica di primavera 2022.

Il publisher sembra dunque essere consapevole del pessimo stato attuale della simulazione calcistica, dichiarando che farà di tutto per consegnare «l’esperienza che i nostri giocatori si aspettano e si meritano».

We have decided to postpone the release of eFootball™ 2022 on mobile, which was scheduled for this Autumn, until Spring 2022.

