eFootball 2022 svela l’aggiornamento 1.1.0: ecco le novità e la data

Continua il duro lavoro di rinascita di eFootball 2022, l’ultima simulazione calcistica free-to-play di Konami che, dopo un lancio che può essere definito sicuramente sotto le aspettative, sta finalmente riuscendo a convincere gli appassionati.

La casa di Metal Gear Solid (potete recuperare il quinto capitolo su Amazon) non intende però fermarsi, annunciando proprio in questi istanti l’imminente arrivo dell’aggiornamento 1.1.0 di eFootball 2022.

L’update farà parte di quel processo di lavorazione che, come vi abbiamo raccontato in un nostro speciale, sta trasformando nuovamente il titolo nel PES che molti fan adoravano.

Questa nuova patch, che sarà disponibile ufficialmente a partire dal 2 giugno 2022, non solo introdurrà diverse novità su console, ma proporrà finalmente l’attesissima versione mobile.

Gli sviluppatori segnalano infatti che eFootball PES 2021 su dispositivi mobile sarà ufficialmente rilanciato come eFootball 2022, costruito con lo stesso identico engine presente su console e che permetterà anche il relativo cross-play.

L’aggiornamento si occuperà inoltre di migliorare soprattutto le decisioni in grado di portare una vittoria o una sconfitta durante gli incontri online, oltre a preparare un potenziamento dei server e future iniziative proprio per la comunicazione tra console e mobile.

Version 1.1.0 update will include improvements of win/loss decision-making in online matches, enhancements of server capacity and preparation for future initiatives such as data sharing between console and mobile. The maintenance period will be from 30th May to 2nd June.

Per questo motivo, gli sviluppatori hanno già anticipato che sarà necessario un periodo di manutenzione, che durerà dal 30 maggio fino al 2 giugno, giornata in cui l’update sarà ufficialmente disponibile.

Fortunatamente, questo non significa che il titolo resterà comunque inaccessibile: Konami ha infatti garantito che i trial match continueranno a essere giocabili, con l’aggiunta della difficoltà «beginner» e la possibilità di aumentare la durata degli incontri fino a 10 minuti.

After the maintenance is completed, SEASON 2 is scheduled to kick-off on June 16th, which will be accompanied by various in-game events.

Further details will be announced in-game, on the official website and on this Twitter account.

— eFootball (@play_eFootball) May 19, 2022