Ecco Geralt di Rivia nella Night City di Cyberpunk 2077

CD Projekt RED, autori del recente Cyberpunk 2077, sono noti anche e soprattutto per un’altra saga di successo: stiamo parlando di quella di The Witcher.

Da tempo si discute circa la possibilità di vedere un giorno un cameo del protagonista della saga fantasy Geralt di Rivia nella Night City del nuovo titolo sandbox, tanto che qualcuno sembra essersi portato avanti con il lavoro.

Geralt è stato introdotto nel mondo di Cyberpunk 2077 grazie all’illustratore di Tencent RX, il quale ha condiviso la sua creazione su ArtStation. L’immagine, visionabile poco sotto, mostra il Witcher ben lontano dal suo solito contesto medievale, avvolto dall’atmosfera della strade al neon di Night City.

Geralt indossa un’armatura antiproiettile sotto una giacca verde (oltre ad avere la caratteristica chioma color argento. RX ha anche scambiato le due spade tipiche di The Witcher – la spada di ferro e d’argento – con una pistola al plasma per uccidere i cyborg e un revolver per “silenziare” gli umani, oltre a un sistema di potenziamento audiovisivo e pozioni Nanobot. Immancabile anche la motocicletta chiamata “Roach” (come il destriero originale).

Ma non solo: Cyberpunk Geralt sfoggia anche un braccio robotico con diverse modalità da battaglia, tra cui la modalità Shockwave, la modalità Lanciafiamme, la modalità Scudo energetico e la modalità Hack. Chissà se CD Projekt deciderà davvero un giorno di inserire Geralt nella sua avventura in prima persona.

Ricordiamo in ogni caso che il collettivo di modder autori del tool noto con il nome di WolvenKit (già ampiamente utilizzato in The Witcher 3: Wild Hunt) ha confermato di essere già al lavoro per adattare il loro strumento di programmazione anche in Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 è acquistabile a partire da alcuni giorni su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel corso del 2021.