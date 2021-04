eBay Mi Fan Festival: fino a 50€ di sconto sui prodotti Xiaomi

Dopo avervi proposto le consuete offerte del giorno, vi segnaliamo che su eBay è attiva anche una promozione molto interessante che vi consentirà di avere uno sconto del 15%, fino ad un massimo di 50€, acquistando prodotti a marchio Xiaomi in occasione del Mi Fan Festival. Per averlo, non dovrete fare altro che utilizzare il codice PITMIFEST21 in fase di checkout per applicare lo sconto direttamente ai prodotti presenti nel carrello. Ricordiamo che l’offerta scadrà il prossimo 21 aprile, quindi avete poco tempo per usufruirne!

Tra i vari prodotti presenti nella pagina dell’iniziativa, vi segnaliamo in particolar modo segnaliamo la smart TV Xiaomi Mi TV 4S, proposta a 499€ a cui potete applicare un ulteriore sconto del 15%. La televisione è equipaggiata con un pannello da 55″ in grado di riprodurre immagini sempre fluide e reattive, a tutto vantaggio di chi userà il dispositivo soprattutto per il gaming grazie al chip MEMC integrato. Ad esso, si associa il supporto alla tecnologia HDR, garantendo una riproduzione ottimale dei dettagli anche nelle zone più buie.

Il sistema operativo a bordo della smart TV Xiaomi Mi TV 4S è il pluricollaudato Android TV di Google, il quale vi permette di accedere ad una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle relative ai servizi di streaming più popolari come Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+. Il design moderno di Xiaomi Mi TV 4S presenta una cornice sottile realizzata in metallo tramite un processo in cinque fasi che consente di avere un’esperienza visiva più immersiva.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che fanno parte di questa iniziativa su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre, di seguito, ve ne proponiamo una nostra selezione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

