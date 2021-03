eBay: fino a 50€ di sconto sui prodotti Samsung!

Dopo avervi proposto le consuete offerte del giorno, vi segnaliamo che su eBay è attiva anche una promozione molto interessante che vi consentirà di avere uno sconto del 5%, fino ad un massimo di 50€, acquistando prodotti a marchio Samsung. Per averlo, non dovrete fare altro che utilizzare il codice PITMAR21 in fase di checkout per applicare lo sconto direttamente ai prodotti presenti nel carrello. Ricordiamo che l’offerta scadrà il prossimo 31 marzo, quindi avete poco tempo per usufruirne!

Tra i vari prodotti presenti nella pagina della promozione, vi segnaliamo in particolar modo la Samsung QE49LS03RAU, appartenente alla serie The Frame, proposta normalmente a 678,19€, ma su cui avere un’ulteriore sconto del 5% usando il codice PITMAR21. Si tratta di una televisione progettata per possedere l’aspetto di un elegante quadro che, quando è spenta, visualizza opere d’arte provenienti da tutto il mondo nel salotto di casa vostra.

Il resto delle caratteristiche è al pari di altri prodotti della stessa azienda coreana. Ritroviamo infatti un pannello realizzato con la tecnologia QLED da 49″ in grado di mostrare immagini di elevata qualità con il supporto ai principali standard HDR, come HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI. Il sistema operativo Tizen, infine, assicura piena compatibilità con tantissime applicazioni, tra cui le principali app di streaming, ed il supporto agli assistenti Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che fanno parte di questa iniziativa su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre, di seguito, ve ne proponiamo una nostra selezione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

