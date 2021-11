Early Black Friday Amazon: Sony BRAVIA KD-85X85JP al prezzo più basso di sempre

Con l’arrivo delle console di nuova generazione, e con lo streaming in alta qualità dei contenuti, avere una smart TV 4K in casa è diventato un obiettivo importante per molti videogiocatori e appassionati. Destreggiarsi tra la grande offerta di prodotti in questo senso è diventato complicato ma, come sempre, ci siamo qui noi a darvi una mano. Oggi poniamo alla vostra attenzione il Sony BRAVIA KD-85X85JP, una smart TV davvero imponente! E con le offerte Early Black Friday di Amazon potete trovare questa fantastica TV al prezzo più basso di sempre, per un’offerta imperdibile!

Il Sony BRAVIA KD-85X85JP ha un processore X1 per fornire un 4K X-Reality Pro con tecnologia Triluminos Pro, che fornisce dettagli e nitidezza 4K su qualsiasi console e dispositivo. Supportato dalle immagini fluide con Motionflow XR con un pannello nativo a 100Hz/120Hz, per godersi immagini fluide in film e videogiochi con basso input lag.

Anche l’audio vuole la sua parte ovviamente, perché Sony BRAVIA KD-85X85JP è supportato dalla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, con altoparlanti X-Balanced Speaker dal design brevettato Sony, in grado di generare una resa acustica enorme per un’esperienza quasi cinematografica.

Questo bel TV da 189,9×117,6×45,6 cm è davvero bellissimo imponente, e potete averlo ad un prezzo a dir poco speciale. Potete acquistare Sony BRAVIA KD-85X85JP a €2099,00 invece di €2799,00, con un risparmio reale di €700! Un’offerta imperdibile che non dovete assolutamente lasciar correre.

