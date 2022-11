EA starebbe per dire addio a un suo franchise molto noto

Il primo Project CARS è un gioco nato in primisi dalla passione di un vasto gruppo di appassionati dei motori sotto la guida di un talentuoso team di sviluppo, ossia Slightly Mad Studios.

Il gioco, che trovate anche su Amazon a prezzo stracciato, ha sicuramente lasciato traccia di sé, grazie alla presenza di una divertente modalità carriera e a una quantità e qualità di contenuti più che buona.

Come vi abbiamo rivelato nella nostra recensione pubblicata alcuni anni fa, il gioco si è rivelato semplicemente perfetto in single player, cosa non da poco.

Ora, dopo tre capitoli e un discreto – ma non incredibile – successo di vendite, sembra però che il franchise sia arrivato al capolinea, come riportato anche da Insider Gaming.

Secondo quanto rivelato da GI.biz e confermato da fonti di IG, è stato rivelato che EA abbandonerà a breve il franchise di Project CARS.

In una mail interna, il colosso statunitense ha dichiarato che tutti i dipendenti che lavorano a Project CARS saranno spostati in “ruoli adeguati”. Ricordiamo che la IP è stata acquisita da Codemasters nel 2019 e Slightly Mad Studios contava circa 150 dipendenti.

Project CARS 3, uscito nel 2020, ha venduto l’86% in meno rispetto al precedente Project CARS 2, perlomeno secondo le vendite registrate nel Regno Unito.

Secondo Insider Gaming, attualmente Codemasters sta sviluppando diversi giochi di corse, tra cui i titoli annuali di F1 e WRC 23. Ma non solo: sembra che anche la serie DiRT sia stata cancellata internamente, con buona pace degli appassionati delle quattro ruote.

Restando in tema, la scorsa estate Electronic Arts ha avuto alcune settimane molto turbolente per via di alcune dichiarazioni particolari, in cui sembravano esaltare più i giochi multiplayer con microtransazioni che single player.

Ma non solo: Marvel ed Electronic Arts hanno di recente reso ufficiale la collaborazione che porterà “almeno” tre titoli oltre al già noto Iron Man.