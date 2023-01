FIFA 23, EA svela il nuovo aggiornamento in arrivo: ecco cosa cambia

EA Sports ha appena svelato l’arrivo di un nuovo importante aggiornamento per FIFA 23, pronto ad accogliere ufficialmente il Title Update #7 e che sarà rilasciato inizialmente solo su PC.

La patch è naturalmente prevista anche per le versioni Xbox e PlayStation del titolo (che trovate su Amazon), ma gli sviluppatori hanno sottolineato che tali modifiche arriveranno soltanto in seguito e nelle prossime giornate.

L’aggiornamento è stato annunciato a poco più di una settimana di distanza dall’ultima patch, ma questa volta non si tratta semplicemente di un hotfix ma di un vero e proprio update di bilanciamento, anche se mira naturalmente a risolvere anche alcuni bug fastidiosi.

Due di questi riguardavano il mercato trasferimenti di Ultimate Team: a volte gli oggetti potevano infatti comparire erroneamente o, in determinate circostanze, i filtri di ricerca potevano resettarsi automaticamente alle impostazioni di default. Entrambi questi errori saranno ufficialmente risolti con il Title Update #7.

Il nuovo aggiornamento di FIFA 23 introduce anche una novità molto interessante: adesso i calci d’angolo saranno più favorevoli per i team in fase di attacco, dato che i calciatori più alti si posizioneranno più facilmente in area, pronti a intercettare la palla per metterla in rete.

Il Title Update #7 migliorerà anche le decisioni degli arbitri riguardanti la regola del fuorigioco: gli utenti potevano infatti spesso risultare erroneamente penalizzati per dei movimenti insoliti, che adesso saranno valutati correttamente dai direttori di gara.

Title Update #7 will soon be available for the PC (EA app/Origin/Steam/Epic Games Store) version of FIFA 23. Full TU notes are available on the EASF Tracker.https://t.co/rXo5KUTAqh

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) January 30, 2023