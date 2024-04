EA "ucciderà" due suoi giochi ad aprile

Purtroppo per i fan dei giochi EA, due titoli dell'editore chiuderanno i battenti proprio durante il mese di aprile di quest'anno.

EA ha una vasta gamma di giochi, molti dei quali presentano componenti online di qualche tipo.

Del resto, è anche vero che sono mesi complicati per Electronic Arts, in procinto di licenziare "una piccola quantità di personale" a seguito della decisione di chiudere due dei suoi titoli mobile.

Ora, come riportato anche da GameRant, EA ha deciso di chiudere i server di due suoi giochi.

Numerosi giochi del publisher americano sono stati chiusi nel corso degli anni e, sebbene questo sia sempre uno sviluppo sconvolgente per i fan, almeno vengono avvisati con largo anticipo.

EA tiene un elenco aggiornato dei giochi destinati al "macero", assicurandosi che i fan abbiano tutto il tempo necessario per prepararsi prima che i server vengano messi offline.

Per quanto riguarda il mese di aprile 2024, la prima chiusura avverrà l'8 del mese e vedrà la scomparsa del gioco mobile free-to-play Kim Kardashian: Hollywood.

Sviluppato da Glu Mobile, società di proprietà di EA, Kim Kardashian: Hollywood è stato un grande successo finanziario all'epoca del suo rilascio iniziale nel 2014, e ancora oggi c'è chi ci gioca.

A seguire, Madden NFL 20 verrà chiuso una settimana dopo, il 15 aprile, anche se la scomparsa delle sue funzioni online sarà probabilmente meno dolorosa del previsto.

Mentre Madden NFL 20 ha opzioni offline che i fan potranno ancora utilizzare dopo il 15 aprile, Kim Kardashian: Hollywood sarà completamente ingiocabile dopo l'8 del mese. Insomma, siete avvisati.

Nel corso del 2023, Electronic Arts aveva più volte avviato procedure del genere, chiudendo un altro quantitativo notevole di giochi tra quelli in sviluppo e/o le piattaforme supportate.

Così come per i licenziamenti relativi a queste chiusure, in alcuni casi con un numero notevole di persone allontanate dall'azienda.