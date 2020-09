EA Play è ora disponibile su Steam

Come vi abbiamo anticipato lo scorso mese, Electronic Arts ha effettuato un rebranding dei suoi servizi EA Access ed Origin Acces, disponibili sia su console che su PC, riunendoli sotto il cappello del nome EA Play, lo stesso utilizzato dall’azienda per la sua abituale conferenza stampa a ridosso dell’E3.

Fino ad ora, su PC era possibile abbonarsi ed utilizzare esclusivamente il client Origin proprietario ma, finalmente, è possibile usufruire del servizio anche sul popolare store di Valve, Steam, aumentando in tal modo il potenziale bacino di utenza. Così come Origin Access, EA Play consente di accedere, pagando 3,99€ al mese, o 24,99€ all’anno (in questo caso risparmiando ben il 48%), a svariate possibilità:

Vantaggi speciali per i membri, tra cui l’accesso a sfide e ricompense in game, inviti a eventi riservati e contenuti esclusivi.

Accesso istantaneo a una collezione dei migliori giochi di Electronic Arts e alle serie preferite dai fan.

Il 10% di sconto sugli acquisti digitali di prodotti EA su Steam, tra cui giochi completi, espansioni, pacchetti di punti e altro.

Inoltre, i membri di EA Play possono scaricare e provare per un periodo limitato i giochi EA in arrivo prima che escano e, se decideranno di acquistare il gioco, i loro progressi verranno conservati e potranno ricominciare da dove hanno interrotto.