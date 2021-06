EA ha acquisito uno studio di Warner Bros. per $1.4 miliardi

EA ha fatto sapere di aver acquisito uno studio di Warner Bros. per l’imponente cifra di $1.4 miliardi in cash.

Warner Bros. è il publisher di titoli come Mortal Kombat e ha da tempo messo in vendita alcuni dei suoi team di sviluppo.

L’etichetta di AT&T è al centro di una ristrutturazione, che non prevederà tuttavia il completo smembramento come si era ipotizzato in un primo momento.

La prima ad approfittarne è stata Electronic Arts, pochi mesi dopo aver colto l’occasione di Codemasters, i maestri dei racing.

EA has acquired Playdemic (Golf Clash on mobile) from Warner Bros. Games and AT&T for $1.4 billion in cashhttps://t.co/5sLAYGK3K2 pic.twitter.com/jIh8xBh6BG — Nibel (@Nibellion) June 23, 2021

L’acquisizione da $1.4 miliardi consente ad EA di portarsi a casa l’etichetta di Warner Bros. Games Playdemic, Ltd.

Playdemic è lo studio responsabile per il successo clamoroso di Golf Clash, ed è specializzato in produzioni mobile.

Golf Clash è disponibile per iOS, Android e Facebook, e – con una leadership affermata nel settore in UK e USA – ha oltre 80 milioni di download globalmente.

«Ci è piaciuto lavorare con il talentuoso team di Playdemic mentre ha fatto crescere Golf Clash oltre ogni aspettativa», ha spiegato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

«Abbiamo grande rispetto per il team di Playdemic, ma la nostra decisione di disinvestire è parte della nostra strategia complessiva di sviluppare giochi basati sui franchise storici di Warner Bros.».

Questa dichiarazione dovrebbe significa che non dovremmo avere altri grandi fuoriuscite dal catalogo di WB Games.

In passato si era chiacchierato di un avvicinamento di Microsoft a NetherRealm Studios (Mortal Kombat) e Rocksteady Studios (Batman Arkham), ma questo genere di operazione sembrerebbe escluderle.

Rocksteady è ora impegnata sul suo prossimo progetto, quel Suicide Squad: Kill the Justice League lungamente atteso dai fan.

Lato DC, WB Games Montreal sta lavorando invece a Gotham Knights, che è stato recentemente rinviato al 2022.