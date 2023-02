E3 2023, Konami potrebbe essere protagonista con annunci molto attesi

L’E3 2023 non porta con sé tanto hype perché la fiera in sé ha perso molto del suo fascino, ma Konami potrebbe continuire a farla tornare agli antichi fasti.

Il publisher di Metal Gear Solid (di cui trovate un ottimo saggio su Amazon) è stato per tantissimi anni in un silenzio tombale riguardo i suoi franchise.

Intanto Silent Hill è stato rilanciato con un grande spirito, visto che di recente Konami ha svelato non solo il remake dell’amatissimo secondo capitolo, ma molti altri progetti.

Mentre da tantissimo tempo si parla di Metal Gear Solid 3 Remake, e l’evento di Los Angeles potrebbe essere proprio l’occasione per vederlo.

Come riporta Gamespot, secondo un report Konami avrebbe grandi piani per l’E3 2023. Piani che corrispondono a due nomi precisi: Castlevania e Metal Gear Solid 3 Remake.

La previsione arriva dal podcast di VGC, in cui Andy Robinson si è lanciato in una dichiarazione rigaurdante l’apporto di Konami all’evento losangelino.

Secondo il giornalista, l’E3 di Konami sarebbe “piuttosto grande”, con i nomi di Castlevania e Metal Gear Solid 3 Remake a farla da padrone:

«C’è un nuovo Castlevania oltre al DLC Dead Cells che hanno annunciato ai The Game Awards. E c’è questo tanto discusso remake di Metal Gear Solid 3, che mi aspetto anche che finalmente mostrino.»

Robinson ha anche aggiunto che Konami sembra si stia aprendo a collaborare con più sviluppatori e quindi è probabile che, oltre ad alcuni dei nuovi capitoli di Silent Hill (come Townfall), anche i due franchise citati potrebbero essere dati in mano ad altri team.

Per un E3 2023 che viene messo in dubbio anche da chi parteciperà all’evento, questa sarebbe davvero una bella bomba per riaccendere l’interesse intorno all’evento.

Un periodo sorprendentemente frizzante per Konami, che dopo il grande revival di Silent Hill rischia davvero di fare jackpot con il cuore dei suoi fan più affezionati.