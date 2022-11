Metal Gear Solid 3 Remake, ancora voci sul nuovo gioco di Virtuos

Da mesi si parla della possibilità di vedere un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, sebbene ad oggi del gioco non vi è alcuna traccia. Ora, però, sono emersi altri rumor sul gioco.

Konami non sembrerebbe infatti avere intenzione di riproporre le avventure di Snake (che trovate su Amazon), perlomeno al momento in cui scriviamo.

Dopo che i rumor su Silent Hill 2 Remake sono stati ufficialmente confermati, si sono riaccese anche le voci sul remake di Metal Gear Solid 3, tanto che alcuni giorni fa il primo teaser trailer sembrava essere stato svelato in anticipo.

Ora, come riportato su Reddit, sembra che il team Virtuos sia di nuovo stato accostato in un certo qual modo a Konami, sebbene ad ora manchino le motivazioni di tutto ciò.

Le voci di corridoio sul possibile remake di Metal Gear Solid 3 hanno infatti ricominciato a rincorrersi, visto che Virtuos ha dimostrato un collegamento con Konami, la quale risulterebbe essere tra le compagnie partner apparse sul sito ufficiale.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato nel sito ufficiale, Virtuos risulta essere tra le compagnie specifiche che hanno commissionato un lavoro al team di sviluppo.

Ma on solo: tra gli engine utilizzati dagli sviluppatori risulta esserci anche il FOX Engine, ossia il motore grafico proprietario di Konami utilizzato per Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Ovviamente, ribadiamo che al momento non si tratta di una conferma di alcun tipo, bensì solo di un altro indizio che porterebbe a immaginare che un gioco di qualche genere sia effettivamente in lavorazione.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, il nuovo Metal Gear Solid 3 potrebbe anche essere una via di mezzo tra un remake e una remastered.

Ma non solo: aspettando novità reali sul prossimo episodio, un fan decisamente nostalgico, che ha deciso di trasformare in un picchiaduro 2D il celebre titolo di Hideo Kojima.