Nonostante i dubbi di Ubisoft, l’E3 2023 è ancora confermato

Ubisoft sarà all’E3 2023 ma, nello stesso momento il CEO Yves Guillemot non si dimostrato convintissimo del fatto che la fiera di Los Angeles si farà.

Il palco dell’Electronic Entertainment Expo, una volta ambitissimo dai più grandi produttori dei videogiochi più amati (molti dei quali potete trovare anche su Amazon), adesso è decisamente l’ombra di quello che era.

L’evento è confermato ormai da un po’, anche se profondamente trasformato nei suoi intenti e nella concezione che ha sempre avuto.

Anche perché, stando a fonti molto ben informate, pare che Sony, Nintendo e Microsoft non parteciperanno, sebbene quest’ultima da anni partecipa in maniera esterna con l’evento al Microsoft Theatre.

Proprio ieri Ubisoft si è dichiarata pronta a partecipare all’E3 2023, ma Yves Guillemot ha aggiunto un “se”.

In occasione dell’ultima conferenza relativa all’analisi degli utili, il CEO dell’azienda ha dichiarato:

«Se l’E3 si svolgerà, saremo lì e avremo molte cose da mostrare»

Questo dubbio non è sfuggito a Lance Fensterman, CEO di ReedPop (società che co-organizza l’E3 2023), che ai microfoni di The Verge ha voluto rispondere e rassicurare riguardo il destino dell’evento.

«L’E3 va a tutta velocità e siamo soddisfatti dei progressi e dell’impegno della community», ha dichiarato Fensterman, continuando:

«Poiché abbiamo confermato gli espositori, siamo ansiosi di condividere di più man mano che i dettagli vengono cementati e i partecipanti preparano i propri piani dettagliati. […] Per altri eventi gaming del portfolio di ReedPop raramente rendiamo noti i partecipanti fino alla chiusura dell’evento, ma ora adegueremo il nostro stile all’E3 il più possibile.»

Inoltre, Fensterman ha aggiunto che presto la società invierà la prima tornata di approvazione e inviti per i media e i content creator, a conferma del fatto che E3 2023 è vivo e vegeto.

Nel frattempo Ubisoft non molla il colpo e non si dimentica dei suoi titoli free to play, nonostante tutti gli altri se ne fossero dimenticati.

E tra i titoli su cui ci saranno degli approfondimenti all’E3, eventualmente, c’è anche The Crew Motorfestche è stato annunciato di recente.