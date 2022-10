Silent Hill Townfall avrà una cosa in comune con il remake di Silent Hill 2

In occasione del Silent Hill Transmission, l’evento dedicato ai vari progetti legati al franchise di survival horror Konami, ci sono tanti annunci a sorpresa, tra cui quello di Silent Hill Townfall.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, vedrà infatti anche un capitolo unico e originale firmato Annapurna Interactive e sviluppato dai creatori di Observation.

Il teaser rilasciato pochi giorni fa ha infatti messo in mostra un episodio della serie che promette di essere piuttosto diverso da ciò a cui siamo stati abituati nel corso degli anni.

Il gioco trasuda anni ’90 da ogni dove (con tanto di TV a tubo catodico), e sebbene sulla carta le diversità saranno molteplici, è ora emerso che Townfall userà il motore grafico Unreal Engine 5.

Come riportato anche da Gaming Bolt, sembra che Silent Hill Townfall sia stato sviluppato utilizzando il potente engine di ultima generazione di Epic Games, proprio come il remake di Silent Hill 2.

Questo è quanto emerge da diversi annunci di lavoro pubblicati dallo sviluppatore No Code, tra cui quelli per posizioni come Senior Engine Programmer, Cinematic Animator e Gameplay Animator, che fanno tutti riferimento all’Unreal Engine 5.

No Code ha utilizzato il motore Unity per entrambi i suoi titoli precedenti, Stories Untold e Observation, quindi il cambio di engine è sicuramente degno di nota.

Secondo quanto riportato, Silent Hill Townfall sarà il primo capitolo di una nuova serie antologica, con diversi altri titoli che saranno sviluppati da altri studi indipendenti di tutto il mondo.

Tuttavia, non si sa per quali piattaforme sia in fase di sviluppo né quando uscirà, sebbene è altamente probabile che lo vedremo su PC e console current-gen.

Restando in tema, recentemente è stato scoperto un ulteriore segreto nel trailer del gioco: trasformando il filmato in un file audio è possibile scoprire un messaggio nascosto nel suo spettrogramma.