Nintendo sarebbe pronta all’annuncio di Super Mario 3D Collection

Ricordate quando, qualche tempo fa, sono emersi dettagli di possibili ritorni su Nintendo Switch di alcuni classici del mondo di Super Mario, come Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy? Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, potremmo essere al punto di svolta in merito.

Stando a quanto appreso dal giornalista Omar Al-Amoudi di TrueGaming, infatti, Nintendo avrebbe preparato gli annunci ufficiali proprio per questa settimana – che oltretutto è praticamente agli sgoccioli. La sua notizia coincide con i precedenti rumor, che avevano in effetti parlato di un annuncio fissato per il mese di settembre. Il piano sarebbe quello di presentare una vera e propria Super Mario 3D Collection, una compilation che includerebbe le rimasterizzazioni dei giochi citati.

Secondo le voci, Nintendo sarebbe pronta a celebrare i 35 anni di Mario con uno speciale cofanetto di classici rimasterizzati

Anche il sito VGC, che per primo aveva lanciato l’indiscrezione, rimarca che le voci parlano di Nintendo intenzionata a lanciare questo cofanetto entro il 13 settembre 2020, giorno in cui Mario compirà i suoi primi trentacinque anni. Le stesse fonti avevano riferito ai colleghi che Nintendo avesse in mente anche un nuovo Paper Mario per il 2020 – poi rivelatosi in effetti The Origami King.

Se inizialmente l’idea era quella di annunciare il cofanetto all’E3 2020 – che invece non c’è stata – per accompagnare il lancio del parco divertimenti Nintendo (a sua volta rinviato), i piani della casa di Kyoto sono cambiati a causa del COVID-19 e non ci è dato sapere quanto dei precedenti piani sia rimasto invariato.

Vedremo tuttavia se l’indiscrezione lanciata da Al-Amoudi troverà conferma nei prossimi giorni e se Nintendo interromperà finalmente il suo lunghissimo silenzio.