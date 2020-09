E se la grafica di Prince of Persia Remake non fosse quella vista nel trailer?

Durante la serata di ieri, 10 settembre, si è tenuto il secondo appuntamento con Ubisoft Forward, l’evento streaming dedicato alle novità della casa transalpina. Uno dei protagonisti della live è stato sicuramente Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, rifacimento del classico uscito nel 2003.

Nonostante la sorpresa, il pubblico è rimasto decisamente deluso da un comparto grafico decisamente non all’altezza del nome, con modelli poligonali piuttosto blandi e più in generale una resa tecnica quasi inaccettabile e a malapena degna della passata generazione di console.

Un'immagine de Le Sabbie del Tempo Remake.

Nonostante fosse stato chiarito che si tratta di una versione alpha del gioco – attualmente in sviluppo – è ora emersa un’immagine che potrebbe aver alzato un dubbio alquanto lecito: e se il video mostrato ieri non corrispondesse al vero aspetto finale del remake di Prince of Persia?

La questione è stata sollevata da uno screen pubblicato dal sito Gadgets 360 e rimbalzato in breve tempo su Twitter. La foto mostra infatti a sinistra un fotogramma del trailer di ieri e a destra la stessa immagine, ma diversa sotto diversi punti di vista.

Il livello di dettaglio dei personaggi sembra seriamente più elevato, così come le ombre e le espressioni facciali. Certo, neanche in questo caso si tratta dello stato dell’arte, ma la foto mostra palesemente un gioco graficamente migliore rispetto al video di presentazione.

Che il trailer di ieri, quindi, abbia messo in mostra una vecchia build? Dopotutto, il game director Pierre Sylvain-Gires ha già difeso a spada tratta l’aspetto del loro gioco, spiegando che si è trattato di una specifica scelta di design e non del frutto di un budget limitato o di un team di sviluppo ridotto.

Avete già visto in ogni caso anche il video che mostra le differenze tra il remake e il Prince of Persia uscito nel 2003? E, nel caso ve li foste persi, recuperate anche tutti gli annunci dell’ultimo Ubisoft Forward!

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è previsto in ogni caso per il 21 gennaio 2021 su PS4, Xbox One, PC, uPlay ed Epic Store.