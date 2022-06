Dying Light 2, la patch 1.4 svela un nuovo capitolo e 1491 fix: ecco le novità

Techland ha svelato che a partire da oggi sarà ufficialmente disponibile l’aggiornamento 1.4 di Dying Light 2, una delle patch più ambiziose per il supporto a lungo termine del loro ultimo titolo di successo.

La nuova patch di Dying Light 2 (che potete acquistare in offerta su Amazon) è infatti il vero e proprio primo passo all’interno del supporto lungo almeno 5 anni precedentemente annunciato, che introdurrà il primo nuovo capitolo dell’avventura.

Svelato in occasione del rinvio dell’update più atteso del gioco, a partire da oggi sarà possibile accedere al capitolo «In the Footsteps of Nightrunner»: si tratta di un nuovo contenuto gratis che sarà accessibile agli utenti in qualunque momento.

I giocatori dovranno aiutare il nightrunner Harper, un nuovo agente disponibile, a combattere gli infetti speciali per proteggere gli abitanti della città, in cambio di equipaggiamenti esclusivi mai visti prima.

La nuova missione includerà anche 3 nuovi nemici speciali tutti da sconfiggere: i Mutated Infected, i Volatile Tyrant e i Volatile Hive, offrendo così un nuovo livello di sfida per i giocatori.

Tra le novità introdotte in questo update ci sarà anche la possibilità di accedere a un nuovo sistema Rank, che rafforzerà il legame tra voi e il vostro agente completando i suoi rispettivi incarichi.

Saranno inoltre disponibili taglie giornaliere e settimanali, oltre a nuovi contenuti sbloccabili con punti reputazione e con nuove valute disponibili.

Una delle novità più importanti e richieste è sicuramente la Photo Mode, disponibile in single player nella maggior parte degli scenari di Dying Light 2: Techland ha anche svelato un trailer dedicato per mostrarla più da vicino, che vi riproporremo di seguito.

L’aggiornamento 1.4.0 di Dying Light 2 sarà disponibile a partire da oggi e introdurrà oltre 1491 fix aggiuntivi: potete consultare voi stessi quelli più importanti nel changelog ufficiale.

Il team di sviluppo ha ormai deciso di concentrare tutti i propri sforzi sugli aggiornamenti della loro ultima fatica, dicendo ufficialmente addio al primo Dying Light con un upgrade gratis molto importante.

Questo non significa che Techland non stia già pensando al futuro: gli sviluppatori hanno infatti ammesso che vorrebbero lavorare a Dying Light 3 e far sentire i giocatori ancora più potenti.