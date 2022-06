Dying Light dice addio e svela la Definitive Edition: upgrade gratis per i fan

Techland ha deciso di dire ufficialmente addio al supporto del primo capitolo di Dying Light annunciando una grande sorpresa: a partire da oggi sarà disponibile la Definitive Edition, l’edizione completa con ben 26 DLC.

Gli sforzi degli sviluppatori sono ormai concentrati esclusivamente sul supporto a lungo termine di Dying Light 2 (potete acquistarlo in offerta con consegna rapida su Amazon), ma con l’ultimo sorprendente reveal il team ha voluto premiare la fiducia dei fan di lunga data.

Dopo aver precedentemente annunciato la fine del supporto aggiornando gratuitamente tutte le copie base alla Enhanced Edition, Techland ha infatti svelato che ripeterà la stessa procedura anche per tutti i fan che hanno acquistato la Platinum Edition.

Come riportato da PCGamesN, a partire da oggi 9 giugno 2022 tutte le copie di Dying Light Platinum Edition si aggiorneranno automaticamente alla Definitive Edition, sbloccando così anche gli ultimi DLC mancanti.

Dying Light Definitive Edition sarà disponibile in formato digitale su tutte le console, con l’unica eccezione di Nintendo Switch: per la piattaforma ibrida di casa Nintendo sembra non sia dunque previsto alcun ulteriore upgrade oltre alla Platinum Edition.

L’upgrade gratuito sarà scaricabile gratuitamente a partire dalle prossime ore, ma Techland ha svelato che per tutti gli altri giocatori sarà disponibile in offerta con sconti fino al 70% durante il periodo di lancio.

Inoltre, se i giocatori sceglieranno di acquistare la nuova edizione entro le prime due settimane, sarà disponibile anche l’Harran Tactical Unit Bundle come DLC gratuito: si tratta di un set di skin a tema per la nostra armatura e armi equipaggiate.

Con questo annuncio Techland ha dunque confermato l’addio al supporto per nuove patch per il primo Dying Light, svelando però che continueranno a fare reroll di eventi precedenti nel prossimo futuro.

Nel frattempo, il team di sviluppo continuerà a lavorare duramente sui prossimi contenuti per il secondo capitolo: l’aggiornamento con la prima espansione della storia uscirà soltanto nel mese di settembre, dato che è stato necessario un rinvio.

Techland non ha inoltre nascosto il suo interesse per la possibile realizzazione di un terzo capitolo della serie, con il quale gli sviluppatori vorrebbero far sentire i giocatori «più potenti».