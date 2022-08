Il remake di un cult PlayStation sta per arrivare e l’uscita è vicina

La generazione della prima PlayStation a 32-bit è piena di titoli memorabili, alcuni più fortunati e in grado di ricevere nel tempo un gran numero di sequel, mentre altri decisamente no.

PS One (che trovate anche su Amazon nella sua versione mini) vanta un parco titoli invidiabile e ha ospitato molte delle saghe protagoniste di remake in tempi recenti.

Considerando anche che il nuovo PlayStation Plus Premium permette di rigiocare alcune vecchie glorie del passato, non sorprende che l’epoca della PS1 sia tornata in auge.

Ora, come riportato anche da Eurogamer.net, sembra proprio che il remake di un piccolo, grande classico uscito nel 2000 sia in dirittura d’arrivo.

Annunciato per la prima volta nel 2017 e poi sparito dai radar, Fear Effect Reinvented si mostra ora in un trailer rilasciato decisamente a sorpresa.

Il filmato in questione mostra un nuovo stile grafico cel-shaded molto simile al look del gioco originale, con un’uscita che gli sviluppatori promettono essere davvero vicina.

Poco sotto, nel player dedicato, potete ammirare il teaser trailer del nuovo Fear Effect.

Per chi non lo sapesse o è troppo giovane per ricordarlo, Fear Effect è uno sparatutto per PlayStation che univa uno stile davvero molto particolare a un gameplay ad alto tasso cinematografico.

Solo un anno dopo, nel 2001, fu pubblicato anche un sequel, chiamato Fear Effect 2 Retro Helix, il quale raccontava la storia dei protagonisti e gli eventi precedenti a quelli del primo capitolo.

Il titolo ci permette di giocare nei panni di tre mercenari, Hana, Glas e Deke, con il compito di trovare la figlia scomparsa di un boss della Triade di Hong Kong.

Il remake sarà assolutamente fedele al gioco originale, rivedendo però sia la giocabilità che il comparto grafico. Ancora ignote le piattaforme di riferimento e una data di uscita più precisa.

Parlando sempre di grandi classici, sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo parlato di un picchiaduro storico dell’era a 32-bit, ossia Tekken 2.