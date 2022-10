Due giochi NES letteralmente “unici” appaiono dal nulla, potete comprarli su eBay

Ogni tanto capita che ci siano giochi che appaiono dal nulla, e stavolta tocca a NES che si ritrova con due titoli mai visti prima piazzati su eBay, addirittura.

Una cosa che succede spesso curiosamente con le console Nintendo, come dimostra il videogioco inedito pubblicato per Game Boy qualche tempo fa.

O anche che famose serie TV si trasformino in videogiochi per la console portatile, parlando di cose assurde.

La storia che riporta Eurogamer.net è decisamente assurda, perché qualcuno ha messo in vendita due giochi letteralmente unici per NES.

Non usiamo la parola “letteralmente” a caso, perché si tratta di titoli che non sono neanche stati digitalizzati.

Sono rimasti ancora nelle forma originale, ovvero la scheda interna alle cartucce NES, con tanto di custodie e grafiche rimaste intatte dalla progettazione e stampe di prova.

Attention video game preservation fans with money to spare There are currently TWO unreleased, one-of-a-kind, never-digitized games for the original NES on eBay right now. This has literally never happened before. Our resources are stretched thin, and we could use help. pic.twitter.com/54ym603mHM — Frank Cifaldi (Haunted).nes (@frankcifaldi) October 11, 2022

Il primo gioco è Battlefields of Napoleon, titolo mai sentito prima che potete fare vostro nella collezione delle stranezze per NES tramite eBay.

Il secondo è un vero enigma, perché non ha neanche un nome.

Questa cartuccia enigmatica è etichettata “CES SAMPLE” ed è una demo specifica per Power Glove, la leggendaria periferica per NES. In più, sembra che sia stato sviluppata niente meno che da Rare.

Questi giochi sono stati inizialmente individuati da Frank Cifaldi della Video Game History Foundation, che ha stimato la vendita di queste cartucce intorno alle svariate migliaia di euro.

Cifaldi sta attualmente cercando finanziamenti per l’acquisto di queste cartucce NES per la Video Game History Foundation, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione, alla celebrazione e all’insegnamento della storia dei videogiochi. Tuttavia, Cifaldi afferma anche che l’organizzazione non è attualmente, almeno finanziariamente, in grado di farlo.

