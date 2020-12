DualSense PS5, primi problemi per i grilletti adattivi?

Lo scorso 13 dicembre, l’analista Mat Piscatella ha presentato i primi dati di vendita di PS5 negli USA, rivelando anche che il controller DualSense ha registrato il miglior lancio relativo a un pad da gaming nella storia degli Stati Uniti.

Un risultato davvero notevole, se non fosse che in queste ore sono purtroppo arrivate alcune segnalazioni che preoccupano e non poco i possessori del pad.

Vari utenti avrebbero infatti segnalato alcuni problemi legati ai grilletti adattivi del controller: più in particolare, via ResetEra, è apparsa la testimonianza di un giocatore impegnato in una sessione di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il quale si è accorto che il tasto R2 gli è letteralmente “morto” tra le dita.

Sembra inoltre che i trigger diventino meno sensibili con il passare del tempo (in particolare il grilletto R2), come se la molla presente al suo interno si allentasse con maggiore frequenza rispetto a L2.

Al momento in cui scriviamo non sembrerebbe esserci una soluzione al problema (se non dei metodi fai-da-te che sconsigliamo di usare), incluso il fatto che Sony non sembra essersi ancora espressa al riguardo.

Leggi anche: il microfono del DualSense registra la vostra voce quando sbloccate trofei su PS5

Va detto che ci sarebbero circa un migliaio di giocatori con problemi simili o identici, molti dei quali avrebbero già chiamato il servizio di assistenza (essendo la console, e con lei il pad, ancora coperti da garanzia).

DualSense è acquistabile dallo scorso mese di novembre di quest’anno, incluso anche in entrambe le versioni di PS5 disponibili nei negozi, una con lettore ottico e una seconda Only Digital priva dello stesso lettore.

Se volete saperne di più sul pad e su PlayStation 5, vi ricordiamo che su SpazioGames trovate una pagina unica di riepilogo con tutti i contenuti più interessanti a tema PS5.