DualSense di PS5 funziona su PS3… ma non su PS4

Il DualSense di PS5 funziona su PlayStation 3 ma non su PlayStation 4, come rilevato dai primi test condotti dalla community.

Il controller è in vendita negli Stati Uniti e in altre parti del mondo dove la console sarà disponibile dal 12 novembre, e questo ha permesso a molti di condurre delle prove fatte in case per comprendere su quali dispositivi potessero utilizzarlo.

Il video di MidnightMan dimostra che il controller next-gen funziona su PS3, console che supporta tutti i controller Bluetooth generici, ma non su PS4, console ancora per qualche settimana ammiraglia in casa Sony.

Per quanto curioso, l’eccezione alla regola è costituita da PlayStation 3, dal momento che il DualSense almeno in teoria non dovrebbe funzionare su altre console all’infuori di PS5.

Su PC è già stato visto funzionare, tuttavia, mentre su Nintendo Switch c’è chi si sta divertendo a sperimentarlo ma solo attraverso un adattatore di terze parti (e con un’evidente latenza).

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

La versione ufficiale di Sony per il momento è che il DualSense 4 funzionerà su PlayStation 5 ma soltanto sui giochi fatti girare con la retrocompatibilità sulla console next-gen.

Microsoft, dal canto suo, ha lasciato le porte aperte agli utenti muniti di controller Xbox One su Xbox Series X.