DualSense Edge ha un serio problema con la batteria, ora c’è la prova

DualSense Edge è finalmente arrivato sul mercato dopo una lunga attesa e, dopo i presunti problemi con la longevità della batteria, ora il teardown li rende palesi.

Evoluzione del controller originale di PS5, è la proposta di controller "pro" che PlayStation offre ai suoi utenti.

Un controller ovviamente costoso anche se, curiosamente, non è forse così costoso come ci siamo immaginati finora.

E mentre abbiamo iniziato a mettere le mani su DualSense Edge (qui trovate l’unboxing), scopriamo che effettivamente i problemi di batteria sono reali.

C’era il sospetto che DualSense Edge potesse avere una longevità minore in termini di batteria, e ora un utente l’ha smontato confermando questo problema (tramite VGC).

Sony Interactive Entertainment aveva precedentemente ammesso che il controller pro avrebbe avuto un tempo di funzionamento moderatamente più breve rispetto al DualSense standard, perché aveva inserito più funzionalità all’interno dello stesso form factor e design ergonomico del pad originale.

L’idea di Sony era quella di trovare un buon equilibrio tra la durata della batteria in wireless e una costruzione robusta ad alte prestazioni.

Un equilibrio che è arrivato al costo di una batteria decisamente più piccola, come ha dimostrato il teardown di un utente su Twitter:

Check out the battery size difference/ pic.twitter.com/oAOS7yWbiM — Budd's Controllers (@buddscontroller) January 26, 2023

Il DualSense Edge ha una batteria da 1050 mAh, rispetto alla batteria da 1.560 mAh del DualSense originale, che a sua volta rappresentava un aumento rispetto alla batteria da 1.000 mAh del DualShock 4 di PS4.

I mAh (milliampere-ora) delle batterie indicano la carica di energia che può essere mantenuta, e quindi per quanto tempo l’apparecchio può rimanere in funzione.

Una batteria più piccola non è necessariamente un malus se il consumo dell’hardware non è elevato ma, come accennato prima, Sony ha specificato che le funzionalità del DualSense Edge (e quindi il suo consumo) sono addirittura superiori a quelle del controller base.

Insomma, la batteria di DualSense Edge dura effettivamente di meno ed ora è certo.

Tra l’altro c’è una versione del controller ancora più esclusiva ma, prima che iniziate a pensare di fare salti mortali, sappiate che non potete averlo.