C’è un DualSense ancora più speciale di Edge, ma non potete averlo

DualSense Edge inizia a mostrarsi definitivamente in attesa della release ufficiale, ma non il miglior pad PlayStation 5 che potete avere. Non il più esclusivo almeno.

Evoluzione del controller originale di PS5, che nel frattempo è uscito in tantissime colorazioni che potete trovare su Amazon, rientra in quella categoria di controller “pro” che ormai sono sempre più diffusi sul mercato.

Perché fa della personalizzazione il suo punto di forza, in una maniera che il controller originale non riesce minimamente a fare.

E mentre abbiamo iniziato a mettere le mani su DualSense Edge (qui trovate l’unboxing), scopriamo che esiste un controller ancora più esclusivo per PS5.

Non è infatti il nuovissimo DualSense Edge ad essere esclusivo, nonostante prezzi e funzionalità, ma una versione normalissima del controller base.

Ad aggiungere altri strati alla vicenda, sappiate che non è neanche un controller acquistabile normalmente.

Si tratta, infatti, di un controller speciale che PlayStation ha inviato ai suoi dipendenti per celebrare il 2022.

Ad alcuni dipendenti PlayStation è stato inviato un controller DualSense in edizione limitata per celebrare il loro duro lavoro, come sottolineato dal community manager di Insomniac Games, Aaron Jason Espinoza, che l’ha mostrato su Twitter:

Arrived in the mail yesterday: the @PlayStation Holiday Gift! It's a specially made DualSense Controller for employees to celebrate a fantastic 2022. Here's to an even bigger 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣! pic.twitter.com/aBJ5quUwv4 — Aaron Jason Espinoza (@TheAgentOfDoom) January 19, 2023

Si tratta di un normale DualSense bianco standard, ma è decorato con le classiche forme dei pulsanti frontali di PlayStation, con lo slogan “Play Has No Limits 2022” sul retro a completare la sua unicità.

Quindi, a meno che qualche dipendente non decida di vendere il suo pad mettendolo su eBay o simili, questo rimane effettivamente un controller da “professionisti”, perché dovete lavorare per PlayStation per averli.

DualSense Edge intanto sta arrivando ed ha fatto discutere per il suo prezzo. Ma è davvero più costoso? Ecco la classifica definitiva.

Per altre news dal mondo PlayStation, pare che Bluepoint sia molto attiva al lavoro sul prossimo progetto e che presto, quando sarà a buon punto, verrà mostrato.